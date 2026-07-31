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Парламентская газета

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В России резко выросла популярность нейросетей

В России резко выросла популярность нейросетей

Почти 60% интернет-пользователей в России пользуются нейросетями как минимум один раз в неделю. Такими данными поделился Всероссийский центр исследования общественного мнения, опубликовавший накануне большое исследование «Нейросети в нашей жизни».

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