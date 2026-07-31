В России резко выросла популярность нейросетей

Почти 60% интернет-пользователей в России пользуются нейросетями как минимум один раз в неделю. Такими данными поделился Всероссийский центр исследования общественного мнения, опубликовавший накануне большое исследование «Нейросети в нашей жизни».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии