Как бы ни старались, микросхем не хватает: спрос на чипы превышает производственные мощности

Клиенты компании бронируют производственные возможности на годы вперёд Нидерландская ASML столкнулась с таким ростом спроса на оборудование для производства микросхем, что заказчики уже обсуждают поставки на 2029–2030 годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым