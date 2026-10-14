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Как бы ни старались, микросхем не хватает: спрос на чипы превышает производственные мощности

Как бы ни старались, микросхем не хватает: спрос на чипы превышает производственные мощности

Клиенты компании бронируют производственные возможности на годы вперёд Нидерландская ASML столкнулась с таким ростом спроса на оборудование для производства микросхем, что заказчики уже обсуждают поставки на 2029–2030 годы.

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