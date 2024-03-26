Жителей Архангельской области призывают усилить контроль за своими детьми

В полиции рассказали, как родителям защитить детей от «вербовщиков».Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в социальных сетях и мессенджерах провокаторы могут склонять россиян к террористической деятельности и другим серьезным преступлениям.
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