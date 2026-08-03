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Daily Storm

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В Геленджике при падении обломков БПЛА погибли три человека, еще 13 пострадали

В Геленджике при падении обломков БПЛА погибли три человека, еще 13 пострадали

Среди раненых есть дети, всем оказывается медицинская помощьВ селе Архипо-Осиповка Геленджика в результате падения обломков беспилотника погибли три человека, еще 13 пострадали, в том числе дети, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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