Врачи описали хроническое отравление марганцем из-за сварочных работ

Врачи описали случай хронического отравления марганцем у 55-летнего израильтянина. Как сообщается в The New England Journal of Medicine, мужчина в прошлом несколько лет работал сварщиком без индивидуальных средств защиты.
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