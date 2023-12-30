Российские войска обогнули линию обороны ВСУ на востоке Георгиевки, выйдя на окраину села с севера

В украинских сводках вместо Марьинского направления теперь фигурирует Кураховское. Это свидетельствует о том, что именно Курахово командование ВСУ обозначило в качестве основного узла следующей за Марьинкой линией обороны.
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