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Российские войска обогнули линию обороны ВСУ на востоке Георгиевки, выйдя на окраину села с севера

Российские войска обогнули линию обороны ВСУ на востоке Георгиевки, выйдя на окраину села с севера

В украинских сводках вместо Марьинского направления теперь фигурирует Кураховское. Это свидетельствует о том, что именно Курахово командование ВСУ обозначило в качестве основного узла следующей за Марьинкой линией обороны.

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