Когда в очередной раз задают вопрос о выборе между «Тигром» и «Сайгой» в калибре .308 Winchester, понимаю, что тема эта не теряет актуальности годами.
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