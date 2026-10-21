© Mindaugas Kulbis/APЕврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс поддержал удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), назвав их «самыми эффективными санкциями».
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