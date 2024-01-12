В России разработали отечественный аналог SimCity. Он соответствует семейным ценностям

Студенты Донского государственного технического университета разработали градостроительный симулятор на замену американскому SimCityКак сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу НТИ, игра создается на современном игровом движке Unreal Engine 5, а выход демоверсии планируется летом нынешнего года.