В России разработали отечественный аналог SimCity. Он соответствует семейным ценностям

Студенты Донского государственного технического университета разработали градостроительный симулятор на замену американскому SimCityКак сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу НТИ, игра создается на современном игровом движке Unreal Engine 5, а выход демоверсии планируется летом нынешнего года.
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