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Не все явки еще провалены // Ветеран Донбасса признался в убийственном оговоре

Не все явки еще провалены // Ветеран Донбасса признался в убийственном оговоре

Ветеран боевых действий в Донбассе Григорий Жеренов дал Следственному комитету России (СКР) показания о том, что он оговорил топ-менеджера компании Merlion Бориса Левина в заказе покушения на бывшего гендиректора IT-интегратора Вячеслава Симоненко.

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