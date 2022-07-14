Не все явки еще провалены // Ветеран Донбасса признался в убийственном оговоре

Ветеран боевых действий в Донбассе Григорий Жеренов дал Следственному комитету России (СКР) показания о том, что он оговорил топ-менеджера компании Merlion Бориса Левина в заказе покушения на бывшего гендиректора IT-интегратора Вячеслава Симоненко.