Не верьте дизайнерам: 8 популярных приемов в интерьере, которые абсолютно не подходят для жизни

Идеи для ремонта мы часто ищем в интерьерных блогах и социальных сетях. Однако далеко не все из них в жизни оказываются такими же красивыми, стильными и практичными, как на картинке.
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