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  • Roman Tannenberg
    Снаржи, за туалетом, установите над выгребной ямой обыкновенную водосточную трубу (можно сколотить из досок). Вытяжка...В дачном туалете ...
  • Igor Shumarin
    А для козлятника, ну, туда, где скапливается помёт сойдёт? Навозу, используемому на удобрение это не повредит?В дачном туалете ...
  • алла борисова (немтина)
    Сон про туалет в шкафу уже снился)))Вы бы до этого ни...

Не верьте дизайнерам: 8 популярных приемов в интерьере, которые абсолютно не подходят для жизни

Не верьте дизайнерам: 8 популярных приемов в интерьере, которые абсолютно не подходят для жизни

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