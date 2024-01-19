Подозреваемому в мошенничестве экс-депутату Гольдману заочно предъявят обвинения

МВД Бизнесмену и бывшему депутату Законодательного собрания Красноярского края Роману Гольдману, обвиненному в мошенничестве, в ближайшее время заочно предъявят обвинения и объявят в международный розыск, сообщили в Telegram-канале МВД 24.
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