В Бахчисарае можно будет бесплатно проверить сердце

ЯММЦ ФМБА России проводит выездную акцию «Здоровье сердце» в Бахчисарае. Фото: Наталья СомоваМероприятие при содействии Бахчисарайской центральной районной больницы и поддержке администрации Бахчисарая пройдёт: 28 октября по адресу: г.
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