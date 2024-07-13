«Русский, я твою мать в ***у ***л»: Русофобские оскорбления в Казахстане вызвали восторг у публики

В Алма-Ате на премьере местного фильма про рэп-бэнд, заукраинка русского происхождения исполнила русофобскую песню на казахском с гнусными ругательствами — публика ее восторженно поддержала, а местные власти на произошедшее никак не отреагировали.
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