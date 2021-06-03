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Сколько нужно солнечных панелей, чтобы не платить за электричество в доме

Сколько нужно солнечных панелей, чтобы не платить за электричество в доме

Уже совсем скоро начнется лето — самое время сократить расходы на электроэнергию в своих квартирах и домах.

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Павел К
Ни сколько. Баловство это, пока ещё.
Владимир Чернышов
Кроме того - дорогое баловство. Автор не учитывает аппаратуру для стыковки параметров солнечных батарей и домашней электросети. А цена таких преобразователей растёт по экспоненте. Я как-то прикидывал. для мощности 7-8 кВт надо затратить в пределах миллиона рублей.

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