Сколько нужно солнечных панелей, чтобы не платить за электричество в доме

Есть что обсудить...ОбществоСколько нужно солнечных панелей, чтобы не платить за электричество в домеУже совсем скоро начнется лето — самое время сократить расходы на электроэнергию в своих квартирах и домах.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПавел КНи сколько. Баловство это, пока ещё.ВЧВладимир ЧернышовКроме того - дорогое баловство. Автор не учитывает аппаратуру для стыковки параметров солнечных батарей и домашней электросети. А цена таких преобразователей растёт по экспоненте. Я как-то прикидывал. для мощности 7-8 кВт надо затратить в пределах миллиона рублей.Комментировать
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