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Собянин пригласил москвичей на бесплатные занятия спортом

Собянин пригласил москвичей на бесплатные занятия спортом

9,5 тысячи человек присоединились к проекту "Спортивные выходные", сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, спортивная инфраструктура столицы позволяет тренироваться людям всех возрастов и любой спортивной подготовки.

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