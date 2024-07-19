Собянин пригласил москвичей на бесплатные занятия спортом

9,5 тысячи человек присоединились к проекту "Спортивные выходные", сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, спортивная инфраструктура столицы позволяет тренироваться людям всех возрастов и любой спортивной подготовки.
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