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Мбаппе и «ПСЖ» возобновили переговоры по ситуации с контрактом игрока

Мбаппе и «ПСЖ» возобновили переговоры по ситуации с контрактом игрока

Напомним, футболист сообщил клубу, что намерен провести в «ПСЖ» еще один сезон, но не будет продлевать контракт.

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