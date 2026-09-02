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Нижегородская правда

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В парке Нижнего Новгорода провели праздник в День знаний

В парке Нижнего Новгорода провели праздник в День знаний

1 сентября в Нижнем Новгороде в парке Станкозавода (парк имени Маяковского) состоялся праздник для взрослых и детей в честь Дня знаний.

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