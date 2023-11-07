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Экс-инспектор Ростехнадзора получил три года колонии по делу о взрыве на шахте «Листвяжная»

Экс-инспектор Ростехнадзора получил три года колонии по делу о взрыве на шахте «Листвяжная»

Специалист не проводил должным образом проверки на соблюдение требований промышленной безопасности.В Кузбассе суд вынес приговор 58-летнему бывшему государственному инспектору Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора по делу о получении взятки.

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