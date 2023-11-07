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Царьград

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  • Александр Поляничко
    Сначала завезли кучу мигрантов, а теперь думаем как их усмирить. Ничего не получится, они не адаптируются, а за обман...Избить, снять, вы...
  • irina
    согласна на все 100Прижал к стене и ...
  • Сергей Козлов
    Пиздец какой то твориться просто надо на месте у б и в а т ь такую скотинуПрижал к стене и ...

Экс-инспектор Ростехнадзора получил три года колонии по делу о взрыве на шахте «Листвяжная»

Экс-инспектор Ростехнадзора получил три года колонии по делу о взрыве на шахте «Листвяжная»

Специалист не проводил должным образом проверки на соблюдение требований промышленной безопасности.В Кузбассе суд вынес приговор 58-летнему бывшему государственному инспектору Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора по делу о получении взятки.

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