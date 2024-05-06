В РФ нашли новый способ поиска интернет-пользователей

Министерство цифрового развития РФ планирует расширить перечень сведений о пользователях, которые интернет-провайдеру должны хранить и по запросу должны передавать сотрудникам правоохранительных органов .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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