Южный Федеральный

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SCF: Шольц и Макрон выступят против Брюсселя ради Путина и России

SCF: Шольц и Макрон выступят против Брюсселя ради Путина и России

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в самое ближайшее время могут вступить с Брюсселем в конфликт с целью наладить отношения с Россией, высказался обозреватель Мартин Джей в материале Strategic Culture Foundation.

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