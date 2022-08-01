Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в самое ближайшее время могут вступить с Брюсселем в конфликт с целью наладить отношения с Россией, высказался обозреватель Мартин Джей в материале Strategic Culture Foundation.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в самое ближайшее время могут вступить с Брюсселем в конфликт с целью наладить отношения с Россией, высказался обозреватель Мартин Джей в материале Strategic Culture Foundation.
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