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Единую систему оплаты труда медиков разработают в РФ к концу 2026 года

Единую систему оплаты труда медиков разработают в РФ к концу 2026 года

В России планируют перейти к единому подходу к формированию зарплат работников здравоохранения. Разработать новую систему оплаты труда предполагается до конца 2026 года, а ее практическое внедрение может начаться уже в 2027-м.

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