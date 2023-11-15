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Русские учёные создали нейросеть, определяющую тип дыхания

Русские учёные создали нейросеть, определяющую тип дыхания

Журнал Algorithms опубликовал результат изысканий специалистов ВолгГТУ – учёные разработал способ автоматического определения типа дыхания при терапии лёгких, который можно использовать даже в домашних условиях.

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