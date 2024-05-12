Секрет бурного цветения петунии

Хотите, чтобы петуния росла и цвела «шариком»? Тогда следуйте несложным, но важным правилам ниже! Даже у начинающих садоводов получится вырастить пышный и яркий кустик! Достаточно лишь провести несколько простых манипуляций, и результат не заставит себя долго ждать.