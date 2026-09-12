👍🏻 Не все герои носят плащи: крымский школьник помог пожарным найти очаг возгорания в Бахчисарайском районе Когда семиклассник Лев Бормотов увидел дым за холмом родного села, он сразу понял — случилась беда, а для спасения важна каждая минута.
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