"Такое вообще случается?": крайне неожиданный прогноз дали синоптики по Приморью

Крайне неожиданный прогноз озвучили синоптики по Приморскому краю. По данным метеорологического портала "Примпогода", в первые выходные апреля в регионе осадков наконец-то не ожидается.
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