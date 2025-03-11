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Глава совета директоров «Крыльев Советов»: «Есть полная уверенность, что останемся в РПЛ»

Глава совета директоров «Крыльев Советов»: «Есть полная уверенность, что останемся в РПЛ»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что команда сохранит прописку в Премьер-лиге.

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