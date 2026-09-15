В Румынии предупредили о массовом банкротстве при закрытии НПЗ «Лукойла»

Более 450 румынских компаний могут обанкротиться, если завод Petrotel, принадлежащий «Лукойлу», не возобновит работу.
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