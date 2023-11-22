Залужный рассказал участникам заседания в формате «Рамштайн» о сложной обстановке на фронте

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в среду, 22 ноября, заявил, что впервые принял участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата «Рамштайн» под председательством шефа Пентагона Ллойда Остина и рассказал о «сложной обстановке на фронте», – сообщают украинские СМИ.