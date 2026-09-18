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FiNE NEWS

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РЖД получает зелёный свет: новый этап ВСМ Москва — Петербург прошёл экспертизу!

Вот это новости, которые греют душу каждому, кто следит за развитием российского транспорта! Главгосэкспертиза России только что поставила жирный плюс ещё одному этапу строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом.

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