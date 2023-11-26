Эксперты поспорили о мерах в отношении антироссийски настроенных деятелей культуры @ Скриншот из видео/Артем Геодакян/Вячеслав Прокофьев/ТАСС Tекст: Рафаэль Фахрутдинов В Россию продолжают возвращаться деятели культуры, которые ранее отметились эпатажными выходками и критикой в адрес ВС РФ.
Что России делать с «поп-возвращенцами»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПавелЗзаварзин
Хватит уже писать о этих фекалиях!
Ответить
1 час.
виктор матвеев
По идее их надо бы ставить к стенке, но пятая колонна, как всегда встретит их, обиходит и обласкает.
Ответить
43 мин.
Вера Ожогина
Вот уж куда не надо их отпрпалять , так это на фронт. Незачем позорить нашу армию. Там сражаются герои страны, а эти - позор!
Ответить
13 мин.
Свежие комментарии