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Что России делать с «поп-возвращенцами»

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Хватит уже писать о этих фекалиях!
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1 час.
виктор матвеев
По идее их надо бы ставить к стенке, но пятая колонна, как всегда встретит их, обиходит и обласкает.
Ответить
43 мин.
Вера Ожогина
Вот уж куда не надо их отпрпалять  , так это на фронт. Незачем позорить нашу  армию. Там сражаются герои страны, а эти - позор!
Ответить
13 мин.

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