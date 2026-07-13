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Операторы БПЛА ВС России поразили артиллерию ВСУ в Запорожской области

Операторы БПЛА ВС России поразили артиллерию ВСУ в Запорожской области

В Министерстве обороны России заявили, что в ходе контрбатарейной борьбы операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили и уничтожили огневые позиции артиллерии украиснких оккупантов в Запорожской области.

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