Операторы БПЛА ВС России поразили артиллерию ВСУ в Запорожской области

В Министерстве обороны России заявили, что в ходе контрбатарейной борьбы операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили и уничтожили огневые позиции артиллерии украиснких оккупантов в Запорожской области.
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