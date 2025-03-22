Сбитую "Фордом" на Садовой девушку спасают в шоковой реанимации НИИ Джанелидзе Появились подробности о состоянии пешехода, пострадавшей в ДТП в центре Петербурга.
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Сбитую "Фордом" на Садовой девушку спасают в шоковой реанимации НИИ Джанелидзе Появились подробности о состоянии пешехода, пострадавшей в ДТП в центре Петербурга.