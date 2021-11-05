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В Новосибирске умер один из рабочих, упавших в кипяток в подвале лицея

В Новосибирске умер один из рабочих, упавших в кипяток в подвале лицея

Слесарь теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК), который еще с двумя рабочими провалился в яму с кипятком в подвале лицея в Новосибирске, умер в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на Новосибирский филиал СГК.

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