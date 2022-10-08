В Нижегородской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации

Следователем СО по расследованию преступлений на территории Канавинского района СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело в отношении безработного нижегородца 1971 г.
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