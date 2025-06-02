«Заставили поднимать юбку при всех». Школьница из Перми пожаловалась на жёсткий досмотр перед ЕГЭ

Председатель общественной организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что выпускница из Перми пожаловалась на нарушение своих прав на пункте пропуска перед Единым государственным экзаменом.
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