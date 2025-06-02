Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Поганый капитализм...Бездомные жители ...
  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...

«Заставили поднимать юбку при всех». Школьница из Перми пожаловалась на жёсткий досмотр перед ЕГЭ

«Заставили поднимать юбку при всех». Школьница из Перми пожаловалась на жёсткий досмотр перед ЕГЭ

Председатель общественной организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что выпускница из Перми пожаловалась на нарушение своих прав на пункте пропуска перед Единым государственным экзаменом.

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