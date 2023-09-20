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Энрике о Мбаппе: «Лучший игрок в мире. Меня поразила его техника, но еще больше – человеческие качества»

Энрике о Мбаппе: «Лучший игрок в мире. Меня поразила его техника, но еще больше – человеческие качества»

Главный тренер «ПСЖ» высказался после матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0), в котором форвард забил победный гол с пенальти.

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