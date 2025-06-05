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Медиа-группа «ПортНьюс»

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Цифровому порту нужен стандарт

В ходе открытой дискуссии представители портов, перевозчиков, IT-компаний, государственных органов выявили перспективные направления цифровизации портовой отрасли и сошлись во мнении о необходимости общего цифрового стандарта для всех участников цепи поставок.

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