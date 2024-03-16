Вкуснейшая пшеничная каша на молоке! Простой и вкусный завтрак!

Сытный завтрак — это отличное начало дня, а молочные каши прекрасно соответствуют этому понятию! Пшеничная каша на молоке получается очень вкусной и занимает совсем немного времени, поэтому в данной статье поговорим о том как ее приготовить на радость Вам и Вашим близким! Ингредиенты: пшеничная ….
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