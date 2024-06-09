Доктор Ли перечислила симптомы рака кишечника на разных стадии

Доктор Деборе Ли из британской интернет-аптеки Dr Fox Pharmacy , как сообщает газета Daily Mirror, указала, что признаками рака кишечника являются кровь в испражнениях , изменения в режиме дефекации при поносе или запоре, а также боли внизу живота.
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