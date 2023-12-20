Здание Городского аэропорта разваливается восемь лет – кто должен его восстановить?

Государственная инспекция обнаружила многочисленные дефекты кровли и отделки памятника. На сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия появился акт технического состояния памятника местного значения «Аэровокзал городского аэропорта».
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