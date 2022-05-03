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Российские команды отстранены на сезон, победа «МЮ» с голом Роналду, «Рубин» в зоне стыковых матчей, старт плей-офф НХЛ, О’Салливан в 7-й раз выиграл ЧМ по снукеру и другие новости утра

Российские команды отстранены на сезон, победа «МЮ» с голом Роналду, «Рубин» в зоне стыковых матчей, старт плей-офф НХЛ, О’Салливан в 7-й раз выиграл ЧМ по снукеру и другие новости утра

Всем доброе утро! Много вчера новостей было, и все – слишком уж разные: собираем их в нашем традиционном дайджесте ☕️ 1.

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