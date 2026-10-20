В российских регионах стартовали продажи нового для нашей страны кроссовера Nissan Magnite.Автомобиль, который изначально разрабатывался для бюджетного бренда Datsun (что заметно даже по стилистике автомобиля), теперь можно приобрести из наличия у дилеров.