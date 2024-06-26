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VK запустила единый сервис авторизации для бизнеса и разработчиков

VK запустила единый сервис авторизации для бизнеса и разработчиков сайтов и мобильных приложений. Подключая VK ID в новом кабинете на сайте единого сервиса, онлайн-платформы могут предложить пользователям три варианта быстрой регистрации и входа: через ВКонтакте, Одноклассники и Mail.

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