“Человека-муравья 3” и “Капитана Марвел 2” не допустили к “Оскару” за лучший фильмКинокомиксы “Человек-муравей и Оса: Квантомания”, “Капитан Марвел 2” и сай-фай “Создатель” не смогут претендовать на звание “лучшего фильма года” по версии Американской киноакадемии.