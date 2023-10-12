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Все-таки люди с двойным гражданством – это люди с двойным дном

Все-таки люди с двойным гражданством – это люди с двойным дном

Скользкая это тема, и грязная. Когда выгодно – человек выпячивает грудь и кричит, что он гражданин Израиля (или Латвии).

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Комментарии
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ВЛ
Виктория Лаврентьева
Светлана! Вернись на кухню!
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6 час.
лл
лина любимцева
был принят Закон, по которому чиновникам высокого ранга ЗАПРЕЩЕНО иметь двойное гражданство.  Но и в СФ такие есть и в губернаторах есть. Одного такого губернатора недавно  вновь переизбрали.. А двойные гражданства (Израиля) так  былиЮ так и остались.  А что, если гражданство Израиля, то можно? Из-за &quot;еврейской бабушки&quot;?
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5 час.
Bogdan Stupin
&quot;ДА ХОТЬ ТРИ ГРАЖДАНСТВА МОЖНО ИМЕТЬ!!!!!&quot;.  Ну, если есть иди..ты, которые торгуют &quot;гражданствами&quot;, то можно иметь и ТРИДЦАТЬ ТРИ. Но здесь речь идет не о количестве паспортов в ваших карманах, а о наличии или отсутствии у людей (кроме паспортов!) еще и совести. Правда, не все знают, ЧТО ЭТО ТАКОЕ. Но этот &quot;товар&quot; не продается и не покупается. Он или ЕСТЬ у человека, или его НЕТ. Вы гордо объявили, что у вас ЕГО нет. Ну и флаг (какой - это уж по предпочтениям!) вам в руки...
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5 час.

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