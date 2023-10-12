Все-таки люди с двойным гражданством – это люди с двойным дном

был принят Закон, по которому чиновникам высокого ранга ЗАПРЕЩЕНО иметь двойное гражданство. Но и в СФ такие есть и в губернаторах есть. Одного такого губернатора недавно вновь переизбрали.. А двойные гражданства (Израиля) так былиЮ так и остались. А что, если гражданство Израиля, то можно? Из-за "еврейской бабушки"?

Bogdan Stupin

"ДА ХОТЬ ТРИ ГРАЖДАНСТВА МОЖНО ИМЕТЬ!!!!!". Ну, если есть иди..ты, которые торгуют "гражданствами", то можно иметь и ТРИДЦАТЬ ТРИ. Но здесь речь идет не о количестве паспортов в ваших карманах, а о наличии или отсутствии у людей (кроме паспортов!) еще и совести. Правда, не все знают, ЧТО ЭТО ТАКОЕ. Но этот "товар" не продается и не покупается. Он или ЕСТЬ у человека, или его НЕТ. Вы гордо объявили, что у вас ЕГО нет. Ну и флаг (какой - это уж по предпочтениям!) вам в руки...