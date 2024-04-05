Ура Каникулы

В нашем дошкольном учреждении образования ребята проводят каникулы с пользой!Мы играем в настольные игры, ухаживаем за огородом на подоконнике, веселимся и узнаем новое на музыкальных развлечениях и спортивных досугах.
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