В России пресекли попытку украинского агента подорвать авто главы оборонпредприятия

Сотрудники ФСБ ликвидировали агента военной разведки Украины, который готовил теракт на Урале. Террорист намеревался подорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области, сообщили в ЦОС ФСБ утром во вторник.