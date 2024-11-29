Фонд святой Екатерины получил награду от СЖР как лучший общественно значимый проект

Союз журналистов России объявил лауреатов и победителей национальной премии «Золотая стратегия». Церемония награждения прошла в Москве – среди участников были специалисты по связям с общественностью, агентства, проекты, команды со всей России.
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